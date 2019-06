Betere vergoeding voor muziekdocent: Grandesco verhoogt lesprijs

Zwolle krijgt vuurwerk­vrije zones

3 juni Zwolle krijgt in de komende jaren zowel vrijwillige als verplichte vuurwerkvrije zones. Of daarvan komende jaarwisseling ook al sprake is, wordt in het najaar duidelijk. Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich maandagavond uit voor deze maatregelen. Het is voor het eerst dat Zwolle met eigen vuurwerkbeleid komt.