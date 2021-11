‘Betogen mag, maar deze stad wordt niet vernield’: burgemeester Zwolle leert van avondklokrellen

reconstructieDe dreiging van relschoppers om een coronaprotest in Zwolle te kapen, is maandag hardhandig in de kiem gesmoord. Burgemeester Peter Snijders heeft van tevoren stevig ingegrepen en de binnenstad hermetisch afgesloten. Daarbij heeft hij lering getrokken uit de onrust na het invoeren van de avondklok in januari. Demonstraties in Zwolle moeten wel mogelijk blijven. ,,Maar wij laten onze stad niet slopen.’’