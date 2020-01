Beveiligingslek computersystemen zet gemeenten op scherp

Het blijkt dat hackers dagenlang alle ruimte gekregen om toe te slaan op netwerken van honderden overheidsorganen, instellingen en bedrijven in Nederland. Woensdag maakte de gemeente Zutphen bekend dat er een poging tot inbraak is geweest in het interne digitale systeem. In ieder geval is ook het ziekenhuis in Leeuwarden ook getroffen. Het gaat om de de toegangspoort tot de Citrix-server, waarmee het mogelijk is voor werknemers om thuis in het werksysteem in te loggen.