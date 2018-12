Bevers bedreigen dijken bij Zwolle en Wijhe met grote gangen

De bever rukt op in Nederland en dat is een goed teken, want het duidt op een betere biodiversiteit. Dat het dier zich zo senang voelt heeft echter ook een keerzijde: de waterveiligheid komt in het geding. De graafgrage dieren maken holen aan de oevers en trekken zich daarbij niets aan van een door mensen aangelegde dijk. ,,Je moet een beetje geluk hebben om het te ontdekken", zegt Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Als het water laag staat, zoals nu, vallen de ingangen beter op.”

Vertakkingen

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontdekte onlangs twee bevergangen bij Wijhe. De grootste was 10,5 meter lang, met een vertakking van drie meter. Het andere hol was vijf meter lang. Beide gangen liepen tot 2,5 meter onder de grond. ,,Een volwassen persoon kon er gewoon doorheen tijgeren", zegt Van Gerner. In Zwolle werden holen ontdekt aan de IJsseloever bij buurtschap Oldeneel. Daar groeven bevers ook twee gangen, met lengtes van respectievelijk 3 en 4,5 meter op zo’n 1,5 meter diepte.

Risico's

Zo'n bevergang kan het begin zijn van een zwakke plek in de dijk. Van Gerner: ,,Zie je zo'n gang zoals in Wijhe niet en het wordt in januari weer hoogwater, dan staat het water gelijk tot het grondlichaam van de dijk. Dat kan dan iedere keer verder los spoelen.” Niet dat er gelijk een doorbraak op de loer ligt. ,,Maar een stukje dijk kan wegzakken als je het niet op tijd in de smiezen hebt.”

Volledig scherm Bij Zwolle zijn twee bevergangen aan de oevers van de IJssel ontdekt. Die zijn uitgegraven en gedicht door het waterschap. © Waterschap Drents Overijsselse Delta

Beschermd

Het waterschap heeft alle holen uitgegraven en gedicht. Daarvoor moest toestemming worden gevraagd aan de provincie Overijssel, omdat de bever een beschermde diersoort is. Er ligt een heus beverprotocol op het waterschapskantoor, weet Van Gerner. ,,Eerst plaatsen we stokjes voor de ingang, om te kijken of de bever nog aanwezig is. Zien we na een paar dagen geen knaagsporen, dan kun je voorzichtig aan het werk gaan om het hol te herstellen. Dat mag niet als de bever er nog gebruik van maakt.”

Bij Wijhe en Zwolle ging het om zogeheten bijholen. Het echte hol van de bever ligt verderop in de uiterwaarden, zonder risico's voor de dijk. ,,Die bijholen gebruiken ze om af en toe even uit te rusten of een keertje in te overnachten.”