Bevrijdingsdag Zwolle 2023: dit is er in het centrum te doen

Buurtfesti­val Westenhol­te in Zwolle wijkt uit door renovatie Stinspark: dit is de nieuwe locatie

De kogel is door de kerk: het Westenholte Festival heeft een nieuwe locatie. Het Zwolse festival wijkt uit naar de velden die in de winter dienst doen als ijsbaan. Organisator Robbie van Ankum is opgelucht. ,,Dit was voor ons ook locatie nummer één.’ Misschien is het zelfs een blijvertje...