Bevrijdingsfestival in Zwolle trekt ruim 140.000 bezoekers

Brand in garage achter­volgt Zwollenaar Hans Hendriks nog elke dag

5 mei Vrijdag 5 mei 2017. In park De Wezenlanden in Zwolle is het Bevrijdingsfestival in volle gang. Een paar kilometer verderop is Hans Hendriks aan het werk in zijn autoreparatiebedrijf op bedrijventerrein De Marslanden.