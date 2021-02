Bevrijdingsfestival Overijssel gaat door, maar wel even anders: Vrijheidsweek verspreid over de regio

Studenten Windesheim maken dwarslig­gers van gerecycled kunststof uit NS-trei­nen

7 februari Een dwarsligger gemaakt van kunststof treinwanden en bagagerekken in plaats van beton: circulariteit in optima forma, mede mogelijk gemaakt door Bouwkunde-studenten van Hogeschool Windesheim. De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat testen of dit de dwarsligger van de toekomst is.