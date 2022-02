Bevrijdingsfestival Overijssel zet alles op alles voor groots feest in Zwolle (en houdt rekening met 1G)

Afgelopen twee jaar gooide de vele coronabesmettingen in het voorjaar roet in het eten en was een bevrijdingsfestival met duizenden bezoekers in Park de Wezenlanden niet mogelijk. Enkele digitaal te volgen optredens van artiesten vormden een mager alternatief. Dat de omikronvariant minder ziekmakend is en er minder beperkingen zijn, kan dit jaar uitkomst bieden.