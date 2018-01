Bewaakte truckersplek in Zwolle laat op zich wachten

Op verschillende bedrijventerreinen is weliswaar sprake van overlast als gevolg van parkerende truckers maar het college wil eerst goed nagaan hoe groot het probleem is en wat eventueel een geschikte plek zou zijn voor een beveiligde slaapparkeerplaats. Maar áls er zo’n locatie komt, dan voert de gemeente voor alle bedrijventerreinen een parkeerverbod in.

Via een motie droeg de gemeenteraad het college vorig jaar op om werk te maken van een ‘truckpoint’. Dit met als argument dat overnachten langs de snelwegen vaak gevaarlijk is vanwege het risico op ladingdiefstal, en dat wildparkerende chauffeurs op bedrijventerreinen overlast geven, bijvoorbeeld door het ontbreken van sanitaire voorzieningen.

Intimidatie

In Zwolle blijkt het probleem van parkerende vrachtwagens langs de openbare weg zich vooral voor te doen op bedrijventerrein Voorst, met name in de omgeving van Scania. De gemeente rept van afval, zichtbelemmering en intimidatie. Op de Hessenpoort en de Vrolijkheid zijn amper klachten en in de Marslanden zijn al maatregelen gekomen in de vorm van een parkeervoorziening gekoppeld aan parkeerverboden.

Flyers

Met flyers in zes talen probeert de gemeente chauffeurs te stimuleren om te overnachten op vrachtwagenparkeerplaatsen langs de A28, maar dat heeft amper nut. Er komt daarom toch op de Voorsterpoort een tijdelijke parkeerplaats. Ondertussen start de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden van een bewaakte parkeerplek, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven. Eerst moet duidelijk moet worden wat de werkelijke vraag is. Volgens de gemeente blijkt uit landelijk onderzoek dat deze regio voldoende voorzieningen heeft voor overnachtende truckers.

Subsidie

Mocht toch blijken dat ook in de stad een parkeerplek nodig is, dan wordt naar een geschikte plek gezocht en kijkt de gemeente of aanspraak op een Europese subsidie voor een bewaakte parkeervoorziening aangevraagd kan worden. Op voorhand stelt het college wel vast dat de mogelijke komst van een bewaakte truckersplek alleen kan in combinatie met een parkeerverbod op alle bedrijventerreinen in Zwolle, zodat chauffeurs geen andere keus hebben.