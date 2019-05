Beweegbaar paaltje in centrum Zwolle volledig de kluts kwijt

videoEen van de pollers op de Jufferenwal in Zwolle, de beweegbare paaltjes die het centrum autoluw maken, was deze week helemaal in de war. Het paaltje kwam donderdag rond ‘t middaguur steeds omhoog, om daarna weer in de straat te zakken. De gemeente zoekt uit wat er loos is.