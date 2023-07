Cees (85) uit Beekbergen heeft dé oplossing tegen wroetende zwijnen in je tuin: ‘Werkt al 25 jaar’

Cees Kempenaar (85) uit Beekbergen heeft naar eigen zeggen dé oplossing tegen wroetende wilde zwijnen in de tuin. Hij deelt graag zijn tip met iedereen en in het bijzonder met Kees Verheyen uit Hattem die vorige week nog zijn gazon omgeploegd aantrof. ,,Het is heel simpel.”