Bewolkte dag in Zwolle

Mens & Sport Dit is de bijzondere reis van Zwollenaar Dennis van der Wal die hoopte op een mooie club in Azië

De Zwolse voetballer Dennis van der Wal hoopte op een club in Azië. Of waar dan ook ter wereld. Het werd een avontuur op het wereldwijde web. Waar de oud-speler van FC Zwolle samen met zijn vrouw Ajla Draganovic bezig is aan een bijzondere reis, met onder meer Big Brother-winnares Jill Goede in de hoofdrol.