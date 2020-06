Bewoner explosiehuis Zwolle weer terug, onderzoek naar oorzaak nog in volle gang

UPDATE Vraag naar coronatest neemt toe bij GGD’s in Gelderland, Overijssel en Flevoland

17:02 Na een aarzelende start op Pinkstermaandag is het dinsdag al drukker in de teststraten van de GGD’en in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Er is op dit moment voldoende testcapaciteit.