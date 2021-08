Bewoner ontkent brandstichting in de Keijzerstraat in Zwolle: ‘Hoe komen ze erbij?’

Toch blijft hij in voorarrest, besloot de rechtbank in Zwolle na een verzoek tot vrijlating door de advocaat. De verdenking is te stevig. De man wordt in september opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn psychische toestand. Verder is, ook op verzoek van de raadsman, besloten dat een buurman die als getuige is ondervraagd, nog eens moet worden gehoord bij de onderzoeksrechter. Als alles volgens plan verloopt, kan de zaak op 20 december inhoudelijk behandeld worden.