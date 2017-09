Bewoners 9 appartementen niet terug naar Zwols woonzorgcentrum

Do­mi­ni­ca­nen­kloos­ter in Zwolle op zoek naar nieuwe directeur

11:47 Het Dominicanenklooster is op zoek naar een nieuwe directeur. Huidig directeur Gerard Driehuis (63) heeft een jaar na zijn aantreden besloten zijn contract niet te verlengen. ,,Er is geen ruzie, ik ben niet kwaad. Ik word een dagje ouder en het is een vrij zware baan", zegt Driehuis over zijn besluit.