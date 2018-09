Bewoners blij met Zwols experiment: 'Dit voorkomt burenruzies'

Zwolse politiek staat paf dat Welzorg nieuwe kans krijgt na slechte ervaringen

11:45 Zwolse politici hebben niet zien aankomen dat de stad opnieuw in zee gaat met Welzorg. 'Verrast', 'verbaasd' en zelfs 'gruwelijk', klinkt het. De leverancier van rolstoelen en andere hulpmiddelen ligt al jaren onder vuur, maar is ook na 1 oktober een van de aanbieders in Zwolle. ,,Zijn al die andere partijen dan nog slechter?", vraagt SP-fractievoorzitter Brammert Geerling zich af.