Bewoners boksen het voor elkaar: een eigen trekpontje in Stadshagen in Zwolle

Met het toenemen van de kinderschare, nam in de Tolgaarderstraat in Stadshagen ook de behoefte aan speelvoorzieningen toe. Na anderhalf jaar ploeteren ligt er nu een vlot waarmee het Zwartewaterpark een stuk dichtbij is gekomen.

,,Je denkt: een paar plankjes en klaar is Kees, maar zo werkt het niet”, zegt Manon Westerhof lachend. Ze woont alweer twintig jaar aan de Tolgaarderstraat, in het begin was het aantal kinderen nog te tellen. Daar is in de loop der jaren flink verandering in gekomen. De straat in Stadshagen is nu rijk aan koters, maar een speelvoorziening wordt node gemist.

Een aantal bewoners stak in mei vorig jaar de koppen bij elkaar. ,,We hebben het eerst met een grote glijbaan geprobeerd, maar daar waren allerlei veiligheidseisen aan verbonden. Dat werd te lastig allemaal. Bovendien wilde niet iedereen zoiets voor zijn huis hebben staan. Toen zijn we gaan kijken naar wat wel mag en kwamen we bij een vlot uit”, vertelt Anneke Renting, een van de initiatiefnemers.

De Tolgaarderstraat ligt aan een grote groenstrook en heeft aan de overkant het Zwartewaterpark. Een prachtig uitzicht, maar vanuit de straat is het park alleen via een omweg te bereiken. Aan de overzijde is speelruimte genoeg. Vanaf dat moment is een aantal enthousiastelingen uit de straat, onder wie Renting en Westerhof, samen met de wijkbeheerder om de tafel gaan zitten om ideeën en mogelijkheden uit te wisselen. ,,Ook Travers, de gemeente Zwolle, een ecoloog en het waterschap zaten geregeld aan tafel om regels en beperkingen te doorgronden en op te lossen. Zelfs het college van burgemeester en wethouders is afgelopen maart bij ons op bezoek geweest om ons bewonersinitiatief te horen en te bekijken”, vertelt Renting trots.

Veel werk

Hun initiatief had nog heel wat voeten in de aarde. Bij ingrijpen in de natuur kijken veel partijen kritisch mee. ,,We wilden bijvoorbeeld een verlenging van de steiger, zodat bootjes hier ook kunnen aanmeren. Dat mag weer geen constructie zijn, maar dat wordt nu door de gemeente gedoogd. En de watergang moet voor het waterschap bevaarbaar blijven”, zegt Renting om maar een paar voorbeelden te noemen. ,,We zijn anderhalf jaar geleden begonnen, veel wachten, veel afspraken, verzin het maar. Ontzettend veel werk aan gehad, met de nodige haken en ogen.” Maar inmiddels zijn alle vergunningen en subsidies aangevraagd en goedgekeurd en is het vlotje een feit. Dagelijks zijn kinderen ermee in de weer. ,,En baasjes die hun hond uitlaten maken er ook veel gebruik van. Voor hun is het park nu ook een stukkie dichterbij.’’

Westerhof heeft e oorspronkelijke projecttekeningen van dit stukje Stadshagen opgevraagd bij de makelaar. ,,Daar was al een vlotje op ingetekend”, zegt Westerhof. De volgende fase is samenwerking zoeken met dierenweide Kakel en Co en natuurlijke speelmaterialen realiseren in het park, zoals stapstammetjes. Het trekpontje kostte 12.500 euro, maar kon met korting (btw-vrij) door de bewoners worden aangeschaft, zo vertellen de dames.

