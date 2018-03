Bewoners centrum Zwolle willen verbod vieze vrachtauto

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen wil BBZ-voorzitter Bart Dikkeschei het debat openbreken over uitstoot en veiligheid in de Zwolse binnenstad. ,,De vrachtwagens worden steeds groter en de luchtkwaliteit in het centrum is slechter dan in de rest van Zwolle. Er zijn recent wel kleine stappen gezet, maar er moet iemand zeggen dat we het nu echt gaan doen."

Milieuzone

Daarmee doelt de preses op het instellen van een milieuzone binnen de grachten. Zwolle moet wat hem betreft het voorbeeld volgen van steden als Utrecht en Arnhem. Dit zou betekenen dat er alleen nog schone, kleine vrachtwagens de stad in mogen. Wie zondigt, krijgt een boete.

Bevoorrading

Gerard van Dooremolen, voorzitter van winkeliersclub Citycentrum Zwolle, is nier per definitie tegen, maar plaatst wel kanttekeningen. ,,In steden waar een milieuzone is, neemt de luchtkwaliteit niet automatisch toe. We denken dat alles wat stinkt verontreinigend is, maar ook de industrie en de wind uit bepaalde richtingen hebben invloed. We kunnen niet in de portemonnee van leveranciers kijken, bevoorrading aanpassen vergt investeringen. Bij Citycentrum is schonere bevoorrading wel een item, maar niet omdat we zo nodig voorloper moeten zijn in het land."

Emissievrij

VVD-wethouder René de Heer tekende vorig jaar zomer namens de gemeente Zwolle de Green Deal, waarmee de ambitie op papier staat om in 2025 de binnenstad emissievrij te bevoorraden. Enkele ondernemers doen op dit moment mee aan een Zwolse proef met stadslogistiek, bijvoorbeeld door producten per bakfiets of met elektrische voertuigen in het centrum te laten bezorgen.

D66

Dikkeschei praat mee over de Green Deal, maar wil een versnelling. ,,Invoering van een milieuzone per 1 januari 2019 is een mooi moment." De Euro 6-norm, de strengste categorie, wordt wat hem betreft leidend. In de zoektocht naar medestanders stuitte hij recent op campagne-uitingen van D66, waarop hij die Zwolse partij aanschoot. Raadslid Claudia van Bruggen pakt nu samen met Dikkeschei de handschoen op. Zij wil het er in de politieke arena voor de verkiezingen over hebben om het na 21 maart snel in kannen en kruiken te kunnen gieten. ,,In minder ambitieuze steden als Zwolle is dit al geregeld, daarom moeten wij het er in deze tijd van debatten ook over hebben. Met de Green Deal is te weinig gebeurd."

VVD