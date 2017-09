Bewoners Commissarislaan leven tussen hoop en vrees

Peter Hulleman is al jaren bezig met een grote groep buurtbewoners om de Commissarislaan veiliger te maken. ,,Het is een hele drukke straat. Er fietsen hier veel scholieren. Acht keer per uur komt de bus voorbij. Er zijn rubberen drempels geplaatst om de snelheid eruit te krijgen.’’

Hulleman heeft geen baat gehad van die drempels. Volgens hem waren de bussen te breed voor de drempel, waardoor ze er echt overheen denderden. Dat heeft tot gevolg dat hij last heeft van trillingen in zijn huis. ,,Mijn deur is verschoven en heb scheurtjes bij de onderkant van de deur.''

Grote mond

Nu de drempels er weer uit zijn, is de overlast van trillingen en geluid minder. Wel wordt er nu weer hard gereden. ,,Ze jagen hier soms met 80 tot 90 kilometer per uur door de straat. Als je er dan wat van zegt, krijg je vaak een grote mond van buschauffeurs of andere weggebruikers.” zegt Hulleman. Autoschade en ongelukken komen ook regelmatig voor.

Jan Cees Rutgers woont verderop in de straat. Hij was ook op de hoogte van het verwijderen van de drempels door middel van een brief van de gemeente. ,,Er zouden scheuren en barsten in woningen optreden. De drempels hadden weinig nut volgens mij, want je kon er met een slimme manier overheen rijden. Dan hield je de snelheid er gewoon in. Zelf heb ik geen hinder gehad van trillingen.’’

Schandalig

Je ziet nog duidelijk waar de drempels gelegen hebben. Hulleman is er niet over te spreken en vindt het schandalig dat de weg zo is achtergelaten. ,,Rubber en lijm zitten gewoon nog aan de weg geplakt. De bouten zitten nog in de straat en komen soms los door de trillingen."

Of er nog wat gaat veranderen aan de situatie, blijft de vraag. ,,De komende maand wordt voor de hele stad gekeken welke 30-kilometerzones de grootste risico’s opleveren op het gebied van onveiligheid. De Commissarislaan wordt opgenomen in de inventarisatie , maar het is nog een vraag of de inventarisatie ook leidt tot (budget voor) nieuwe verkeersmaatregelen in de Commissarislaan.’’, gaf Gijs van der Kolk, adviseur verkeer van gemeente Zwolle, op 24 juli aan in een brief aan omwonenden.