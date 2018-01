Bewoners gracht-appartementen willen verbouwde woonboot niet voor de deur

Bewoners van het appartementencomplex de Zwanenburcht aan de Schuttevaerkade vinden de verbouwde woonboot die voor hun deur ligt veel te groot en foeilelijk. De ligplaatsvergunning had in hun ogen nooit afgegeven mogen worden door het Zwolse college van burgemeester en wethouders.

De doorn in het oog is de woonark van Zwollenaar Mark Wessels. Hij liet hem in 2016 verbouwen. Willemien Penterman en haar buurvrouw Margot Trooster zeggen dat ze niet wisten wat ze zagen toen Wessels van de werf af met de schuit terugkeerde naar de Schuttevaerhaven. ,,De opbouw is veel te groot geworden, daar kijk ik nu de hele dag tegenaan’’, zegt de 78-jarige Trooster. ,,Het authentieke van het schip is helemaal verdwenen. Dit hoort thuis in het Almelose Kanaal, niet hier in de stadsgracht.’’

'Gemeente ernstig in de fout'

Beiden beweren dat de gemeente ernstig in de fout is gegaan met het afgeven van de ligplaatsvergunning. De vergunning werd Wessels eerst nog door de gemeente geweigerd op basis van een negatief advies van de welstandscommissie. Een bezwaar van de booteigenaar kwam hem echter op een positieve beoordeling te staan: de ligplaatsvergunning moest alsnog worden toegekend. Er diende wel eerst een nieuw ontwerp te komen. De welstandcommissie ging daarmee akkoord en de vergunning kwam er vervolgens.

Naar de rechter

De Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex is naar de rechter gestapt en heeft bezwaar ingediend bij de gemeente. Ook hoopt ze op actie van de gemeenteraad. ,,We verwachten dat zij het college op de vingers tikt’’, zegt bewoonster en oud-wethouder van Zwolle, Willemien Penterman. Het doet de ex-bestuurder van de stad zeer. ,,Hoezo ‘Samen maken we de Stad’ zoals het college altijd beweert?’’ Zij denkt dat de raad zeker in actie komt nu besloten is de komst van authentieke boten naar de stad te stimuleren.

De gemeente laat weten dat aan de vergunning een voorwaarde is gesteld. Zodra deze onherroepelijk is geworden, moet de boot volgens het laatste ontwerp binnen zes maanden zijn verbouwd. Maar de vergunning is nog niet onherroepelijk, omdat de beroepsprocedure nog loopt.

Opvallende stap