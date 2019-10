Bewoners Holtenbroek opgeschrikt door schietincident: ‘Je weet niet wat hierop volgt’

Bewoners Leger des Heils verhuizen van woonwijk naar kantoren­ter­rein

6:00 Het Leger des Heils verhuisde met drie locaties naar een nieuwe plek in Zwolle. Jongerenopvang Take Off ging van een woonwijk, naar kantorenterrein Oosterenk. Voor de bewoners en begeleiders is die overgang even wennen.