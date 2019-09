Bewoners Kamperpoort willen actie tegen woningsplitsing

Zij vermoeden dat hetzelfde gebeurd is bij enkele woningen aan de nabijgelegen Hoogstraat, zegt bewoonster Nel Kieboom mede namens twee andere omwonenden. Een van de twee adressen aan de Kleine Baan is in gebruik bij zorgorganisatie Meesterwerk, en deze instelling heeft ook in vier woningen in de Hoogstraat meerdere cliënten ondergebracht.