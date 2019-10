Bewoners Leger des Heils verhuizen van woonwijk naar kantorenterrein

Het Leger des Heils verhuisde met drie locaties naar een nieuwe plek in Zwolle. Jongerenopvang Take Off ging van een woonwijk, naar kantorenterrein Oosterenk. Voor de bewoners en begeleiders is die overgang even wennen.

Op Danny’s kamerdeur hangen de tekeningen die zijn driejarige zoontje voor hem maakte. Trots laat hij een foto van het jochie zien: ,,Die kleine zorgt ervoor dat ik de kracht vind om door te gaan. Ik wil dat hij het beter aanpakt dan ikzelf.’’

Danny (22) belandde een klein jaar geleden bij jongerenopvang Take Off. Dat is een huisvestingsproject voor jongvolwassenen met in totaal veertig plekken verdeeld over opvanghuizen in Kampen, Hardenberg en Zwolle. De jongeren krijgen een aantal uren per week begeleiding.

Groep zwerfjongeren groeit

Take Off probeert dakloosheid te bestrijden en dat is hard nodig. In de regio Zwolle is de groep zwerfjongeren elk jaar groter geworden, van iets meer dan zestig in 2015 naar 123 jongeren eind 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Team Zwerfjongeren. Op de nieuwe plek van het Leger des Heils, aan de Dokter van Thienenweg, is ruimte voor negen bewoners.

Danny's kamer is te vergelijken met een studentenstudio: een keukenblokje, bed, televisie en een bureau. Door problemen met zijn moeder, kwam hij op straat te staan. Van het een kwam het ander. ,,Op een gegeven moment blowde ik elke dag en had ik een kort lontje. Ik was heel erg boos.’’ Via hulpinstanties kwam hij bij de opvang van Take Off terecht. Die opvang zat toen nog aan de Ten Busschekamp in Zwolle Zuid, een gewone woonwijk. Maar de buurt was op zijn zachts gezegd niet blij met de opvangplek.

Jongeren werden weggekeken

,,De buurt was bij voorbaat al tegen onze komst en dat is altijd zo gebleven. Ze ervoeren overlast. Of dat terecht is, daar kan ik niet over oordelen. Het was hun gevoel’’, vertelt Marielle Riezebos, Teamleider Maatschappelijke Opvang. Dat beaamt Loïs Colijn, ambulant hulpverlener bij het Leger de Heils: ,,De jongeren lagen onder een vergrootglas. Als je weggekeken wordt, dan wordt het moeilijk om te werken aan je doel om weer op eigen benen te gaan staan.’’

Op de nieuwe plek op kantorenterrein Oosterenk, achter het Isala, hebben de bewoners niet te maken met kritische buren. Maar het verschil tussen de eengezinswoning en het nieuwe kantoorpand is groot. ,,Onze woonvoorziening is een tussenstap voor de jongeren om daarna weer zelfstandig verder te gaan. Het moet voor de bewoners niet als een stap achteruit voelen. Een pand als dit, vond ik even wennen’’, zegt Colijn.

Geen discussie over schoonmaken

Ook voor Danny was zijn nieuwe ‘huis’ even slikken: ,,Je zit hier ver vanaf de winkels en het is wat afgelegen. Maar het grote voordeel is dat we hier allemaal een eigen badkamer en keukenblok hebben. Nu hebben we geen discussies meer over opruimen en schoonmaken. Bovendien vind ik hier rust.’’ En die rust is belangrijk voor de bewoners van Take Off. De jongeren leren hier om de regie te nemen over hun leven, voordat ze weer op eigen benen gaan staan.

Met Danny gaat het wel goed komen, denkt zijn begeleider Lois: ,,Het is heel mooi om te zien dat hij een doel heeft om voor te gaan. Hij ziet zijn toekomst positief tegemoet.’’

De nieuwe locatie van het Leger des Heils opent donderdag 31 oktober haar deuren. Op de plek zijn drie woonafdelingen gevestigd waaronder Huis en Haard Zwolle, Thienplus en Take Off en het bedrijfsbureau. De woongroep Huis en Haard Zwolle biedt een plek aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. Zij hebben een eigen kamer en krijgen 24 uur per dag begeleiding. Huis en Haard Thienplus is een woonvorm voor volwassenen met gestabiliseerde verslaving en psychiatrie. Take Off is een woon- en begeleidingsproject voor jongeren van 18 tot 27 jaar waar het gaat om langdurige woonbegeleiding. Om 14.30 uur is de officiële opening van het opvangadres. Aanmelden voor de opening kan via servicepunt.overijssel@legerdesheils.nl. * De naam Danny is wegens privacyredenen gefingeerd.