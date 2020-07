Bewoners met onveilige balkons in Zwolle opgelucht door uitblijven balkonloze zomer

Spookhuis aan Kleine Veerweg in Zwolle door juridisch getouwtrek: ‘Het zijn heilloze plannen’

11:30 Het kasteel van Doornroosje in de Efteling heeft er een geduchte concurrent bij; aan de Kleine Veerweg 4A in Zwolle staat al een jaar of vijf een nagenoeg complete woning die langzamerhand wordt overwoekerd door onkruid. Een buurman tekent al tien jaar bezwaar aan tegen de bouw van het volledige boerenbedrijf hier, in september volgt mogelijk de apotheose in de rechtbank.