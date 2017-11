Bewoners schrikken van nieuwe hoogbouw station Zwolle

In de presentatie van architectenbureau De Zwarte Hond is een hoog bouwblok op het terrein van de huidige busremise te zien. Het toekomstige kantoor- of appartementencomplex staat in relatie met twee nieuwe hoge gebouwen die op het voormalige terrein van het Hanzebad aan de andere kant van de Hoge Spoorbrug zijn bedacht. Zo wordt een stedenbouwkundige overgang van het 'fijnmazige' Assendorp naar de grote kantoorcomplexen in Hanzeland gemaakt, is het idee. Op een maquette zijn langs de Deventerstraatweg meer bouwblokken te zien die in de richting van supermarkt Boni in hoogte naar beneden aflopen.