Bewoners stationsbuurt Zwolle hopen op oplossing voor eigen fietsen na ‘onnodige’ uitbreiding fietsparkeerverbod

Zwolse donor-affaire Luca (27) is dochter van sjoemelen­de gynaeco­loog uit Zwolle (en heeft nu ineens 15 zussen en broers)

6 oktober Luca de Gooijer is - voor zover bekend - de jongste nakomeling van de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut, die zijn eigen zaad gebruikte bij inseminaties. Sinds een jaar weet de Zwolse (27) wie haar vader is en kreeg ze er vijftien halfzussen en -broers bij. Toen de schok verwerkt was, overheerste alleen maar blijdschap. ,,Zulke fijne mensen!’’