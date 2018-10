Bewoners Stationsbuurt Zwolle vrezen voor verzakking huizen

Vul de enquête in! Vuurwerk­ver­bod, ja of nee? de Stentor onderzoekt het

6:00 Vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De een kijkt er al maanden naar uit, de ander gruwt ervan. Gemeenten mogen sinds juni van dit jaar zelf bepalen of ze vuurwerk tijdens de jaarwisseling verbieden. Met een grote vuurwerkenquête onderzoekt de Stentor wat u hiervan vindt: hoe denkt u over een vuurwerkverbod in uw gemeente.