Bewoners van door brand getroffen Zwols woonzorgcomplex vanavond naar huis

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio IJsselland is de vanochtend uitgebroken brand inmiddels onder controle, maar is de rookschade aanzienlijk. Met ventilatoren wordt het het zorgcomplex geventileerd en ontlucht om de woningen geur- en rookvrij te maken. Familieleden die vragen hebben over bewoners kunnen het speciale informatienummer 038-498 3366 van de gemeente Zwolle bellen.

Deltion

De bewoners zijn tijdelijk ondergebracht in het Deltion College, nadat ze vanochtend in allerijl het pand moesten verlaten na een brandmelding. Het gaat om de bewoners van de twee lage woongedeelten van het woonzorgcomplex. Ze zaten vanochtend eerst in (rol)stoelen in het zonnetje voor het gebouw. Aan het begin van de middag zijn met bussen naar het in de nabijheid gelegen Deltion College gebracht, waar ze zijn opgevangen in het sportcentrum. Inmiddels zijn ook de aanwezige huisdieren uit het pand gehaald en elders gehuisvest.