Bewoners Zwolse Ruusbroeckstraat hondsberoerd na inademen koolmonoxide

Sabine Kreemers is bovenal blij dat alles goed is afgelopen en dat ze dankzij de melder tijdig haar huis heeft kunnen verlaten. ,,Ik had bezoek, we waren aan het schoonmaken, deden de afwas en maakten dus gebruik van warm water. We hadden niks door, tot ik onwel werd. Even later zei mijn bezoek dat ze moest spugen en toen ging de melder af. Foute boel, dachten we toen.”