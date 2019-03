Bezoek minister Hoekstra aan Zwolle, Hardenberg, Kampen, IJsselmuiden en Hasselt definitief afgezegd

De minister van Financiën was aanvankelijk op pad met het CDA om campagne te voeren in aanloop naar de verkiezingen. In Hardenberg zou hij op bezoek gaan bij Moderna. In Hasselt zou hij zich laten bijpraten over het nieuwe warehouse van de Condor Group en in IJsselmuiden en Kampen stond een gesprek met ondernemers en een bezoek bij het bedrijf Uitgekookt gepland. Een bezoek aan het Carolus Clusius College in Zwolle gaat wel ‘gewoon’ door, omdat dit buiten de campagne valt. De minister geeft daar een gastles over geld uitgeven.