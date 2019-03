Bezoek minister Hoekstra aan Zwolle, Kampen, IJsselmuiden en Hasselt voorlopig afgezegd

LONGREAD | video Vondeling Jin (14) uit Zwolle heeft nu twéé families: ‘Dit is Spoorloos en Hello Goodbye ineen’

17 maart Daar komt Jin (14) aanlopen in de hal van de Van der Capellenschool in Zwolle. Hoe lang gaat dat interview eigenlijk duren, informeert hij. Want hij heeft straks een toets. En bovendien: al die aandacht hoeft van hem niet zo. Toch is Jin is het middelpunt van een bijzonder verhaal.