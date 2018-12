Bezoekers McDonald’s in Zwolle-Noord houden de buurt wakker

Harde muziek, toeteren, gassen, schreeuwen. De McDonald’s aan de ringweg in Zwolle Noord oefent ’s nachts grote aantrekkingskracht uit op hangjongeren, zo zeggen omwonenden. Vooral in het weekend is het volgens de bewoners vaak raak.

Gemiddeld eens per zes weken hangen ze bij het 24-uurs restaurant aan de bel, zegt eigenaar Sjoerd-Jan Feenstra. Die doet er alles aan om de overlast te beperken. ,,Maar we kunnen niet 24 uur per dag posten.”

Galip Guru opent slaperig de deur. Het is voor de 33-jarige Zwollenaar duidelijk nog vroeg dag. ,,Ik werk in ploegendienst’’, verklaart hij zijn toestand. Maar als het om overlast bij buurman McDonald’s gaat is hij een stuk wakkerder. ,,Ik heb al drie keer een melding gedaan, maar het helpt allemaal niets.”

Het zijn vooral de ‘getunede’ auto’s die zijn nachtrust verstoren. Honda, Volvo civic, opgevoerde, gepimpte voertuigen, waarvan de bestuurders elkaar proberen te overstemmen in decibellen. ,,Ze komen uit de stad, hebben een borrel op. Je kunt er als medewerker van de ‘Mac’ wat van zeggen, maar die jongeren hebben daar schijt aan. En als de politie komt zijn ze vaak alweer gevlogen”, vertelt Guru. Hij woont sinds tien jaar aan de Floresstraat, in het huizenblok pal tegenover de fastfoodketen. Ook het wildparkeren en de troep zijn vaste prik. ,,Soms staan ze met 8 of 9 auto’s op het gras.”

Hardcore

Danny en Antje (‘liever geen achternamen’) sluiten hierbij aan. ,,Het gaat soms de hele nacht door”, vertelt de 21-jarige Antje, verwijzend naar de openingstijden (de Mac is in het weekend 24 uur per dag open). Toeteren, hardcore muziek uit de subwoofers, flink gas geven (Danny imiteert het geluid). ,,Het lijkt wel een carnavalsoptocht. Dan toetert er eentje en toeteren vijf, zes auto’s terug”, zegt Antje, die er beduidend meer last van heeft als haar vriend, bij wie ze een jaar geleden introk. ,,Vooral in het begin was ik er chagrijnig van en werd ik vaak wakker. Maar ik ga er niet in mijn eentje heen om er iets van te zeggen. Ze komen uit het centrum. Hoe we dat weten? Daar kom je dezelfde auto’s tegen.” Danny is er naar eigen zeggen aan gewend geraakt. ,,Het hoort erbij en ik ben niet iemand die politie belt.”

Illusie

Erik Jagersma staat er niet van te kijken. ,,Hier komen duizenden mensen per dag”, zegt de 46-jarige bewoner. Waar drukte heerst, is stilte een illusie, wil hij maar zeggen. ,,Persoonlijk heb ik er niet veel last van, al hoor ik het natuurlijk wel als een gaspedaal flink wordt ingedrukt. Maar ik slaap overal doorheen.”

Evenals Galip Guru heeft de 47-jarige Jacco Rietberg wel eens aan de bel getrokken. ,,Driekwart jaar terug kregen we een brief van de woningstichting (de woningen zijn eigendom van deltaWonen). Bij overlast konden we dit doorgeven bij Mcdonalds, dat heb ik gedaan. Het is er in ieder geval niet minder op geworden. Heel veel toeteren, alles bij elkaar schreeuwen. Maar het is ook lastig om dronken jongeren aan te spreken”, zegt hij begripvol. Ook hij stipt het parkeren en de zooi aan die bezoekers laten slingeren. Hij heeft zijn hoop gevestigd op het Foodcourt bij de (voormalige) Vrolijkheid, waar onder meer KFC en Burger King volgend jaar hun intrek nemen. ,,Dan wordt de overlast een beetje verdeeld.”

Verantwoordelijkheid

McDonald’s-eigenaar Sjoerd-Jan Feenstra krijgt gemiddeld eens per zes weken een melding vanuit de buurt, zo zegt hij desgevraagd. ,,Een paar weken geleden belde een buurvrouw uit het complex tegenover ons in verband met lawaai. In dat geval spreekt de aanwezige manager de gasten aan en indien nodig bellen we de politie, met wie we korte lijntjes hebben.” Hij doet er naar eigen zeggen alles aan om de overlast te beperken. ,,Maar we kunnen niet 24 uur per dag posten. Bezoekers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk wordt er wel eens getoeterd, we zijn een 24-uurs bedrijf, daar hoort geluid bij, vergeet niet dat er ook veel geluid van de Ceintuurbaan komt. En volgens mij kiezen mensen er zelf voor om naast ons te gaan wonen, wetende dat wij een 24-uurs bedrijf zijn dat bijna 25 jaar op deze plek gevestigd is.”