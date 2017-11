Bezoekers Mega Sint Show trekken zich weinig aan van commotie Zwarte Piet

In de lobby bij theater Odeon is het een bonte verzameling van allemaal verschillende Pieten. Roetveegpieten, Witte Pieten, maar ook gewoon de Zwarte Pieten lopen rond. Ritchie Veerman is samen met zijn kinderen aan het wachten op de voorstelling. Hij is geboren in Nederland, maar zijn ouders komen uit Indonesië. ,,De hele discussie is onzin. Het gaat veel te ver dat mensen dit vergelijken met racisme.”