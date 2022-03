Bezopen snorfietser moet drugs en rijbewijs afstaan aan Zwolse politie

Bestuurscrisis Voetbal­club CSV’28 is stuurloos: ook resterende bestuursle­den leggen taken neer

De angst van Chris Smit, de vertrokken voorzitter van CSV’28, is waarheid geworden: de Zwolse voetbalclub is stuurloos. Zijn collega-bestuursleden hebben hun taken eveneens neergelegd en dus is er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Want wie pakt nu de hamer op?

10 maart