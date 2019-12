Bezorgde omwonenden beoogde biomassacentrale Zwolle kunnen kijkje in keuken krijgen

Wie zorgen of vragen heeft bij de beoogde komst van een biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst, kan aanstaande zaterdag 14 december een kijkje nemen in de andere centrale van initiatiefnemer Brouwer, in Balkbrug. Dinsdagavond (17e) volgt een inloopavond.

Dat er zorgen zijn over de mogelijke bouw van een biomassacentrale bleek al eerder. Zo’n 170 inwoners van Frankhuis lieten de gemeente weten dat ze overlast (geur, geluid, gezondheid) vrezen als de centrale er komt. De centrale moet komen bij de Katwolderhaven, aan de andere kant van het water van Frankhuis.

,,Onder andere door recente berichtgeving in de media over biomassa zijn er onder omwonenden vragen gerezen over het plan voor deze biocentrale in Zwolle. Graag beantwoorden wij deze vragen en daarom nodigen wij u van harte uit voor 2 bijeenkomsten”, zo schrijven de eigenaren van Brouwer Biocentrale aan Zwolse omwonenden.

De centrale in Balkbrug is een aantal slagen kleiner dan de geplande centrale in Zwolle, maar het principe van stoom opwekken door het verbranden van biomassa is hetzelfde.

Bezoeken centrale

Op zaterdag 14 december zijn geïnteresseerden tussen 10.00 en 16.00 uur welkom in de centrale van Brouwer in Balkbrug: Eerste Katinger 2a. Mensen die geen eigen vervoer kunnen regelen, kunnen via brouwerbiocentralezwolle.nl regelen dat ze opgehaald worden.

Inloopavond