Bibberen en beven in de regio: hier kun je griezelen tijdens Halloween

videoBen jij gek op lugubere wezens, angstaanjagende geluiden en alles wat met horror te maken heeft? Dan hebben we goed nieuws: er zijn komend weekend volop halloween-activiteiten in de regio. Wij zetten de meest bijzondere voor je op een rijtje.

Halloween Carwash

De auto schoon, maar de oksels onder het zweet? Het kan zaterdag bij Blinq Carwash in Apeldoorn tijdens de Freaky Halloween Carwash Experience. Houd je ramen dicht, want voor je het weet springt er een bloedende zombie naast de auto of vliegen er vleermuizen tegen het raam.

Haunted McDrive

De McDonald’s in Deventer en Zutphen veranderen op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober tussen 22.00 en 01.00 uur in horrorlocatie. In Deventer (vrijdag 26 oktober) is het evenement The Haunted McDrive & Restaurant of Darkness zowel in het restaurant als in de McDrive. Een dag later is Zutphen aan de beurt. Kinderen onder de 16 jaar wordt geadviseerd niet te komen.

Bioscopen

Bioscopen in de regio bieden schrikmomenten te over tijdens speciale halloweenevenementen. Zo houdt Vue Cinema - met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Steenwijk - vanavond vanaf 23.00 uur een Horror Night, bestaande uit twee horrorfilms en een ‘Hellfeest’. Bioscoop Cinemajestic in Zutphen start zaterdag om 23.45 uur een horrornacht met drie films. In Zwolle kun je in de nacht van zaterdag op zondag naar de Halloween Horror Show: een nachtelijke horrormarathon.

Scary Bowlen

Bij de Deventer Buitensociëteit kun je deze vrijdag en zaterdag bowlen in halloween-sfeer. Weet jij ondanks de griezelsfeer nog een strike te gooien?

Pretparken

Natuurlijk pakken de attractieparken in de regio weer uit tijdens de meest griezelige periode van het jaar. Walibi heeft de inmiddels beruchte Fright Nights, Hellendoorn is omgetoverd tot Heksendoorn en zelfs in kinderpretpark Julianatoren is het een héél klein beetje griezelig. Bij het Dolfinarium kun je een stap zetten in de griezelzee.

Halloween-Griezel-Express

Inmiddels al helemaal volgeboekt, maar zeker het benoemen waard: de Griezel-Express tussen Apeldoorn en Beekbergen. Tijdens deze treinreis is niets wat het lijkt. Duistere figuren komen tot leven tijdens deze bloedstollende reis.

Halloween Ride

Fietsen en griezelen combineren? Dat gebeurt tijdens de Halloween Ride in Eerbeek. Maar liefst vier routes door- en rondom Eerbeek zorgen voor veel spanning en spektakel voor de 3500 deelnemers. De insluiting is inmiddels gesloten.