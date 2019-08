Bierdrinkers in Overijssel gruwen van alcoholvrije variant

Inwoners van Overijssel houden niet van een alcoholvrij biertje. Van alle provincies in Nederland is in deze provincie een alcoholvrije Radler of malt-biertje het minst populair. Bijna zeventig procent van de inwoners drinkt nooit een dergelijk drankje, blijkt uit enquête-onderzoek van instituut Kieskompas in opdracht van databureau LocalFocus.

Alcoholvrij bier neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Een op de negen Nederlanders drinkt wekelijks minstens één alcoholvrij biertje, maar niet in alle provincies zijn veel mensen overgegaan op de alcoholvrije variant. In Overijssel is het niet populair, terwijl inwoners van Friesland en Drenthe de provincies zijn waar alcoholvrij bier het populairst is. Meer dan veertig procent schenkt zo‘n biertje in deze provincies minimeel een keer in de maand.

Vooral mensen die nog moeten rijden of alcohol willen matigen kiezen voor een maltvariant. Ongeveer de helft van de Nederlanders bestelt nooit een 0.0-biertje volgens het onderzoek van Kieskompas. Toch is de consumptie van 0.0's een aanverwante pilsjes sinds 2010 bijna vervijfvoudigd, meldt Branchevereniging Nederlandse Brouwers. Vorig jaar maakten alcoholvrije varianten vijf procent van de totale bierconsumptie uit.

Welk biermerk in populair hier?

In deze regio wordt in hotels, restaurants en cafés het vaakst Heineken-bier geschonken. In grote delen van het land is Heineken het biertje dat horecazaken het meest als hoofdmerk tappen. In de buurt van de eigen brouwerij doen veel andere Nederlandse pilsmerken goede zaken. Zo is in de regio Twente en ook in gemeenten als Deventer, Voorst en Lochem bier van Grolsch populair.