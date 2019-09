Big Mac wordt vanaf september in Zwolle thuisbezorgd

Sjoerd-Jan Feenstra, eigenaar van vijf McDonalds vestigingen in Zwolle, Kampen, en Heerde wilde deze bezorgingsdienst al jaren in Zwolle aanbieden. Maar hij moest wachten hoe de pilot met UberEATS in de vier grote steden verliep.

Goede resultaten

,,Die is erg goed gegaan,’’ zegt Eunice Koekkoek, woordvoerder van McDonalds. ,,We hebben nu McDelivery in 15 steden en 33 restaurants. We zijn nu bezig met de voorbereidingen om in september in Zwolle van start te gaan.’’ Een precieze datum kan Koekkoek nog niet geven. ,,We willen de voorbereidingen de ruimte geven. Maar het moet deze maand echt gaan gebeuren.’’