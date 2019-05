Bigband BodyCheck 'from Zwolle’ weer op het podium

BodyCheck begon in 1984 als 'funky’ popband, zonder blazers. Wel met eigen repertoire - ,,We ontstonden wel op het conservatorium hè’’, haast gitarist Peter van Leeuwen zich te zeggen. De vijf kernleden van de band zitten aan een keukentafel in Assendorp. Het is pas een van de eerste keren dat de muzikanten weer bij elkaar zijn, maar de chemie spat ervan af. De grappen en anekdotes vliegen over tafel en Van Leeuwen, Erik van der Weerd (trompet), Johnny Fransz (percussie), Henk Heijink (dirigent) en Peter van Soest (trompet) zijn weer even die studenten uit de jaren tachtig.