Bij Deltion eindexamen doen voor je nieuwe baas

Thomas Mondeel (20) uit Lelystad, Gerjan Dijkhuis (19) uit Heino, Bjorn Mulder (18) uit Eerbeek en Luuk Wuijster (17) uit Biddinghuizen moeten vandaag hun eindexamenproject tonen en verdedigen voor bedrijven uit de regio. Het gaat om De Nieuwe Zaak, NewHeap en Ryst uit Zwolle, Suneco uit Heerde en Wolters Kluwer uit Hoevelaken.

Serious games

,,Veel jongens, want dat zijn het helaas nog steeds, we hebben hier maar twee meisjes op deze opleiding, komen hier omdat ze denken dat ze games kunnen gaan maken", zegt opleidingsmanager Gert Wagenvoort van Deltion. ,,Dat leren we ze ook wel, maar vertellen er meteen bij dat er geen grote gamebedrijven bestaan in Nederland. Er is nauwelijks werk in. Het zou niet eerlijk zijn als we ze dat alleen zouden leren. We willen studenten opleiden naar dingen waar vraag naar is. En dan heb je het meer over serious games: Augmented of virtual reality, zoals een Fokker100-vliegtuigmonteur die met een virtuele werkelijkheid leert hoe hij aan zo'n toestel moet sleutelen zonder dat er een echt vliegtuig staat. Maar het is ook toepasbaar in de commercie, zoals Ikea die met een app laat zien hoe een stoel zal staan in je eigen huis. Die kant gaat het op.''

Camperverhuur

De vier studenten presenteren een website voor de verhuur van campers, die ze van begin tot eind in negen dagen tijd gebouwd hebben. ,,Ik moet er bij zeggen dat we wel heel erg van programmeren houden, zodat we 's avonds na schooltijd nog wel doorgegaan zijn", zegt Bjorn Mulder. Ze hebben allerlei extraatjes in de site gebouwd, zoals een GPS-tracking van de campers, zodat de verhuurder kan zien waar zijn voertuigen zijn. Bij de presentatie vliegen de Engelse termen, zoals elke sector zijn vakjargon heeft, over de tafel. Het gaat van sprints, user stories, burndown, scrummaster, productowner naar daily standup, waarbij dat laatste gewoon een synoniem voor vergadering blijkt te zijn.

Geen geld lenen

Lars van den Bosch van software-bedrijf NewHeap is enthousiast over de presentatie door het viertal. Hij ziet, net als de andere ondernemers, zeker kansen op een baan voor de vier. Kaartjes worden uitgewisseld. Van den Bosch is sowieso zeer te spreken over Deltion. Met een mede-student begon hij in het laatste jaar in het schoolpand een eigen bedrijf. ,,En nu hebben we acht mensen in dienst. We huurden van ons eerste geld een kantoortje in Meppel en zijn sinds kort naar de Eekwal in Zwolle verhuisd." Door de groei is zijn leven sinds kort wat rustiger geworden: ,,Eerst was het dag en nacht programmeren. En de belangrijkste les was: Nooit geld lenen. We hebben alles altijd uit eigen middelen betaald. Eerst verdienen, dan naar het volgende project".