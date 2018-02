Bij Deltion in Zwolle en het Deventer Ziekenhuis is het 'lekker werken'

Zwolle slaat als 'n gek aan het bouwen in Stadshagen

4:00 Zolang Zwolle niet opnieuw in een economische crisis wordt gestort, slaat ze in Stadshagen als een malle aan het bouwen. De komende tien jaar moeten er jaarlijks driehonderd woningen bij komen in dit stadsdeel. Daarmee is Stadshagen in 2027 af.