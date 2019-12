Bij deze distributiecentra in Oost-Nederland gaan boeren actievoeren: ‘We nemen maatregelen’

Farmers Defence Force heeft een brief gestuurd naar gemeenten en distributiecentra, met 45 locaties waar woensdag actie gevoerd gaan worden. Op deze lijst staan onder meer de bovengenoemde distributiecentra in Oost-Nederland.

Albert-Heijnwoordvoerder Pauline van den Brandhof zegt dat Albert Heijn zich terdege voorbereidt op acties van boeren aanstaande woensdag, onder meer bij het distributiecentrum in Zwolle. ,,Of er in Zwolle acties komen weet ik niet, maar we bereiden ons zeker voor en er zijn allerlei gesprekken gaande. De coördinatie laten we over aan het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die namens de branche opereert.’’