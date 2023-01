Bij dit Zwolse café krijgen vrouwen binnenkort twee uur lang gratis wijn

indebuurtTwee uur lang gratis wijn drinken. Het klinkt voor sommigen misschien als een droom, maar het kan ‘gewoon’ werkelijkheid worden. Sylvia van Raay, uitbater van ’t Kroegje in de Steenstraat in Zwolle, houdt binnenkort een gratis wijnmiddag. Voor vrouwen dan.

Sylvia houdt samen met het Zwols Vrouwenplatform een wijnactie om een oude traditie nieuw leven in te blazen. Op de plek waar nu ’t Kroegje is, was rond het jaar 1400 het Wytenhuis gevestigd. “Wyte van Windesheim schonk hier ieder jaar een vat boter aan vrouwen in Zwolle. We stellen nu een ‘vat wijn’ ter beschikking aan Zwolse vrouwen.”

Geen gratis wijn voor mannen

Vrouwen krijgen op dinsdag 17 januari van 16.30 tot 18.30 uur gratis wijn met hapjes. Dat mannen niks krijgen, heeft met de traditie te maken, stelt Sylvia. “Het is nou eenmaal historisch zo bepaald dat vrouwen het vat boter kregen.”

‘Het gaat vrouwen om de gezelligheid’

Het wordt de derde keer dat het wijnfestijn in het café plaatsvindt. “Bij de eerste edities merkten we dat het vrouwen echt niet om de gratis wijn ging, maar dat zij het erg leuk en gezellig vinden om elkaar te ontmoeten in de kroeg. De vorige keren zat het echt vol. Hoe druk het dit jaar wordt, weet ik niet. Vanwege corona organiseerden we het twee jaar niet. Ik ben heel benieuwd.”

‘Vrouwen verzuipen zich niet’

Hoewel er geen voorwaarden zijn aan de hoeveelheid wijn, gaan vrouwen volgens Sylvia niet massaal aan de drank. “Ze verzuipen zich niet, laat ik het zo zeggen. Bij de vorige keren namen vrouwen gemiddeld drie glazen. Het is een keurige middag, waarbij ze vooral voor de gezelligheid komen.”

Ook mannen zijn welkom

Mannen worden tijdens de wijnmiddag overigens niet geweigerd. “De vorige keren kwamen een paar keer mannen binnen, maar zij vluchtten toen zij zagen dat het café vol vrouwen zat”, zegt ze lachend. “Mannen zijn gewoon welkom, maar zij moeten betalen voor hun drankje.”

In je eigen kleding

Nog even over de dresscode. Hoewel de traditie uit de vijftiende eeuw komt, hoeven vrouwen zich niet middeleeuws te kleden. “Dat verwacht ik niet van ze. Ze mogen in hun eigen kleding komen.”