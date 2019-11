Bij een openstaande brug voor het rode licht? Treur niet, in Zwolle verschijnt voor je neus een gedicht

live LIVE | Van Polen staat voor rentree in PEC-shirt bij weerzien Ehizibue?

11:57 PEC Zwolle gaat vandaag de grens over en speelt een oefenwedstrijd tegen 1. FC Köln, de nummer zeventien van de Bundesliga. Beide ploegen benutten de interlandperiode om in het ritme te blijven. Het duel in Duitsland begint om 14.00 uur en is hier live te volgen.