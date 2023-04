Bij het Zwolse stationsloket is geen dag hetzelfde: 'Ik kreeg zelfs een huwelijksaanzoek'

indebuurt.nlOf Ester Logtenberg even een reiziger kon komen helpen met plassen. “Dat was de gekste vraag die me ooit is gesteld. Dat was kortgeleden. Daarvoor ben je ook servicemedewerker”, zegt ze lachend. “Het was een invalide man die hoge nood had en de wc’s waren verstopt. Dus we gingen naar een hoekje bij spoor 1 en daar kon hij zelfstandig plassen. Daarna ruimde ik alles op en was de man geholpen.”