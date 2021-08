Bij IJssel en Vecht boeren Jenny, Henk en vele anderen bewust: ‘Samen het boerenleven uitdragen’

Update Gifschip Zwolle wordt volgens plan vrijdag gelost bij slibeiland IJsseloog in Ketelmeer, maar schippers nog niet akkoord

5 augustus ‘Gifschip’ Imatra uit Zwolle vaart volgens Rijkswaterstaat vrijdag naar slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer om de gevaarlijke lading te ontgassen. Het schip ligt vast in het Zwolle-IJsselkanaal. Hiermee is een oplossing in zicht voor de drie binnenvaartschepen die sinds vorige week aan de ketting liggen vanwege een te grote hoeveelheid fosfine in het ruim. Maar de schippers zijn nog niet akoord.