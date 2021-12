Bij PostNL in Zwolle verwerken ze in deze tijd miljoenen kerstkaarten: ‘Door corona drukker dan ooit’

Om nu te zeggen dat echt sprake is van kerstsfeer gaat wat ver, want in de grote hallen van het sorteercentrum van PostNL op de Marslanden in Zwolle is het deze dagen vooral buffelen geblazen. Van heinde en verre komen kaarten en brieven binnen en dat in miljoenen per dag. Het kerstgevoel blijft echter vooral verscholen in een envelop, want daar staan hartverwarmende boodschappen op kleurrijke kaarten. Geen Sky Radio als The Christmas Station door de speakers, maar het meer neutrale Radio 2. ,,Niet iedereen houdt van kerstmuziek.”