Bij sloop van De Lichtmis in Zwolle houdt eigenaar zijn ogen droog: ‘Herinneringen hebben meer waarde dan stenen’

Kunste­naars­win­kel, kringloop en Batavia­stad zijn (bijna) klaar voor het ophalen van bestellin­gen

8 februari Nadat de winkels de deuren half december vanwege de coronapandemie moesten sluiten, mogen ze vanaf deze week weer op een kiertje open. Niet om klanten te laten ‘funshoppen’ in de winkel, maar voor het online bestellen en bij de winkel ophalen van producten. Bij Busch en Van der Worp in Zwolle, Kringloop Kampen en in Bataviastad in Lelystad zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. ,,Normaal gesproken zou dit niet uit kunnen, maar nu is het niets of iets. Dus gaan we het toch doen.’’