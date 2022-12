Bij Suze (5) werd als tiende ter wereld zeldzame genafwijking ontdekt: ‘Elke dag is er één’

MET VIDEO Hoe Kadir (9) uit Zwolle een hoofdrol speelt bij winnen Emmy: ‘Wat is die zwaar!’

,,Wat is die zwaar zeg.” Het zijn de eerste woorden van Kadir Akseki (9) als hij een heuse Emmy Award in zijn handen krijgt. De jonge Zwollenaar speelt een hoofdrol in de kleuterserie Kabam!, die bekroond is met een Emmy. Regisseur Elisabeth Hesemans is met de wereldwijd bekende prijs bij Kadir langsgekomen en vertelt meer plannen met hem te hebben.

20 december