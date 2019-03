BijGiel Zwolle failliet

video Speciale stoelen voor gloednieuw keuzevak ‘barbier’ op Landstede Zwolle: ‘Een echt mannenvak’

10:01 Leerlingen van de kappersopleiding aan Landstede in Zwolle kunnen vanaf dit jaar kiezen voor het vak ‘barbier’. Dit vak richt zich op het knippen en scheren van (bebaarde) mannen. Om dit goed te kunnen doen, zijn twintig barbiersstoelen aangeschaft. Want knippen in een ‘gewone’ kappersstoel, dat is niet handig als er een man in zit.